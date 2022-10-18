Стала известна дата третьего боя в профи бронзового призера ЧМ Жусупов по боксу

Стала известна дата третьего боя в профи бронзового призера Чемпионата Мира по боксу Абылайхана Жусупова.

25-летний боксер команды Suleimen Promotion выступит 5 ноября в андеркарде турнира, который возглавит бой за титул чемпиона мира по версии WBA между Айдосом Ербосынулы и Давидом Морраллом (6-0, 5 КО).

Жусупов дебютировал в профи на турнире в Атырау в 2020 году, выиграв у танзанийца Мешака Мванкемва. В 2022 году в Америке выиграл у мексиканца Эдгара Рамиреса.

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