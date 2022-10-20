Ангелина Лукас сделала заявление перед боем за титул UBO: «Сделаю это ради тебя, Казахстан!»

Казахстанка Ангелина Лукас (1-0) сделала заявление перед боем за титул UBO:

«Я так счастлива, что получила титульный поединок уже во втором профессиональном бою, это о многом говорит! Мне дали такую возможность, ее получает не каждый боксер!

Мне верят, так как у меня огромный любительский опыт. Год назад я выиграла несколько чемпионов мира на любительских турнирах. Я выиграла у финалиста мира Лакрамиоры Пирожок, я била олимпийскую чемпионку!

Я говорю о своих достижениях и вспоминаю об этом, так как это мой труд, кровь, пот и слезы! Которые помогут завоевать мне титулы! Моя олимпийская мечта все еще в сердце у меня!

Но сейчас мы идем за титулом UBO, чтобы подняться в рейтинге и пойти за другими поясами!

Слава Богу, что в Казахстане есть спонсоры, которые поддерживают меня, есть компании, которые сотрудничают со мной уже несколько лет! Профессиональный бокс – это огромный труд и вложение средств в подготовку!

Я так люблю Казахстан, ведь люди, фанаты, которые поддерживают меня, в основном из Казахстана! И я хочу сказать: «Алга, Казахстан»! Я сделаю это ради тебя, Казахстан, и ради всех моих близких»

Бой между Лукас и украинкой Аленой Гурьевой состоится 22 октября в Стамбуле. На кону будет титул UBO International в наилегчайшем весе.

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