Головкину назначили следующий бой с защитой титулов

WBA и IBF достигли совместного решения о том, что обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по обеим версиям Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО) должен будет провести свою следующую защиту в поединке с бразильским претендентом Эскивой Фалькао (30-0, 20 KO).

Свой последний бой Головкин проиграл решением Саулю Альваресом.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One

Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»