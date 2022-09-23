Магомед Кабардиев о возможном бое с Рафиковым: «Нужно в зале пахать, как папа Карло, а не у микрофона общаться»

Новый чемпион лиги NAIZA в легком весе Магомед Кабардиев рассказал про бой, а также о потенциальном поединке с экс-чемпионом Фанилем Рафиковым:

«План был максимально дать поработать ему в первом раунде. Получилось, так как и планировали, выкидывал локти и колени, было много интересных забастовок. Был план в третьем раунде устроить шоу, но получилось закончить раньше. Я всем говорил, что забыли про мою борьбу, говоря о Машрапове. Я во всех аспектах сильнее, у меня сильная команда, сильные спарринг-партнёры, я ко всему готов. Что касается Фаниля, то мало газовать, надо закрыть ему поражение. Вы видели, что Машрапов сделал с ним, а теперь представьте, как он будет выглядеть на моем фоне. Если он что-то хочет, ему нужно показать яркое выступление. Нужно в зале пахать, как папа Карло, а не постоянно у микрофона общаться»

Кабардиев выиграл удушением у Машрапова во втором раунде.

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