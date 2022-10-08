Стали известны подробности возвращения Рафикова
Казахстанский боец Фаниль Рафиков свой следующий поединок проведет в рамках лиги NAIZA.
Его соперником станет боец из Бразилии. Ориентировочная дата поединка – конец октября.
«Думаю, это начало дороги к встречи с Кабардиевым», – прокомментировал назначение боя президент лиги Нурбек Карабала.
Свой последний бой Рафиков проиграл узбеку Машрапову, после чего было объявлено о подписании контракта с лигой Hardcore.
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