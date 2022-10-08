Стали известны подробности возвращения Рафикова

Казахстанский боец Фаниль Рафиков свой следующий поединок проведет в рамках лиги NAIZA.

Его соперником станет боец из Бразилии. Ориентировочная дата поединка – конец октября.

«Думаю, это начало дороги к встречи с Кабардиевым», – прокомментировал назначение боя президент лиги Нурбек Карабала.

Свой последний бой Рафиков проиграл узбеку Машрапову, после чего было объявлено о подписании контракта с лигой Hardcore.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?