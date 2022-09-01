Рафиков о реванше с Машраповым: «Рано или поздно мы встретимся»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы своих подписчиков, не обошел тему реванша с Фахроджоном Машраповым:

«Насколько мне известно, он будет драться за титул. А дальше надо с ним вопрос закрыть этот. Рано или поздно мы встретимся. Реванш нужен, так как наш бой был в промежуточном весе, надо сделать поединок в легком весе».

Первый их бой завершился сенсационной победой узбекского файтера решением судей. Сейчас Фаниль готовится к дебюту в российской лиге Hardcore FC. Первый его бой в промоушене запланирован на октябрь.

Машрапову в сентябре предстоит бой за вакантный пояс лиги Naiza в легком весе против Магомеда Кабардиева.

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