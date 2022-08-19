Рафиков выступит в российском промоушен Hardcore

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Фаниль Рафиков подписал контракт с российской лигой Hardcore.

 «Это новый вызов в моей карьере. Из Naiza я не ухожу. Мои цели – это завести большую аудиторию, устраивать бои и завоевать пояс в легком весе. На примете есть пара имен».

Ожидается, что Рафиков дебютирует в новой лиге уже осенью.

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