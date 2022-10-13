Казахстанка Дюжикова подерется с экс-бойцом Bellator

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На турнире лиги OCTAGON в Турции казахстанка Анастасия Дюжикова проведет бой с болгаркой Александрой Тончевой.

Александра известна тем, что стала первой в истории Болгарии бойцом американской лиги Bellator.

Турнир состоится 21 октября

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