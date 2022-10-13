Тренер по боксу оценил ударную технику Рахмонова: «Можно чуток подготовиться и по боксу выступать!»
Тренер по боксу Юрий Чернобровкин, который работает сейчас с Шавкатом Рахмоновым, на своей странице в Инстаграм оценил ударные навыки казахстанского бойца UFC:
«Очень удивлен боксерским навыкам Шавката – можно чуток подготовиться и по боксу смело выступать! Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем»
Рахмонов свой следующий бой проведет против американца Джеффа Нила на январском турнире.
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