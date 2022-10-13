Соперник Жумагулова по бою в UFC: «Ни один из нас не может позволить себе проиграть»

Американец Чальз Джонсон, которому уже 19 ноября драться с Жалгасом Жумагуловым в UFC поделился своим отношением к казахстанскому бойцу и ожиданием от боя:

«Считаю Жуму скромным и трудолюбивым бойцом, который в каждом бою стремится победить, пока не дан сигнал об окончании поединка. Он очень крутой парень. Ни один из нас не может позволить себе проиграть этот бой. UFC инвестирует в победителей. Мы оба чемпионы — и сделаем все возможное».

Оба бойца идут после поражения, Джонсон в своем дебюте в UFC проиграл Мохаммеду Мокаеву, а Жумагулов уступил спорным решением судей Джеффу Молине.

https://www.sports.kz/news/kazahskie-parni-horoshie-vyinoslivyie-mujiki-innerdji-izufc-nashel-sebe-brata-vkazahstane

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