Боец UFC Физиев о бое Исмагулов – Царукян: «Будет очень хороший бой»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Спорт Казахстана

 Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, выступающий в UFC поделился мыслями о бое своих одноклубников по Tiger Muay Thai Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Когда я тренируюсь с кем-то, для меня это не очень хорошо. Я чувствую себя не очень хорошо, если дерусь с кем-то из моего зала и знаю его лично. Дамиру же абсолютно все равно. Очень хороший бой будет! Арман с Дамиром, Гамрот с Дариушом и титульный бой!».

Бой Исмагулов – Царукян состоится 17 декабря в Вегасе. Оба являются рейтинговыми бойцами, Дамир находится на 11 строчке легковесов, Арман -10.

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