Боец UFC Физиев о бое Исмагулов – Царукян: «Будет очень хороший бой»

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, выступающий в UFC поделился мыслями о бое своих одноклубников по Tiger Muay Thai Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Когда я тренируюсь с кем-то, для меня это не очень хорошо. Я чувствую себя не очень хорошо, если дерусь с кем-то из моего зала и знаю его лично. Дамиру же абсолютно все равно. Очень хороший бой будет! Арман с Дамиром, Гамрот с Дариушом и титульный бой!».

Бой Исмагулов – Царукян состоится 17 декабря в Вегасе. Оба являются рейтинговыми бойцами, Дамир находится на 11 строчке легковесов, Арман -10.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?