Исламбек Куат вернулся к тренировкам в «Астане». В апреле игрок был переведен в молодежную команду

Пресс-служба «Астаны» сообщила, что полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вернулся к тренировкам в основном составе клуба.
Напомним, в апреле игрок решением экс-главного тренера Срджана Благоевича был отстранен от тренировок и переведен в молодежную команду.
Вероятная причина – конфликт с французским полузащитником Жереми Манзорро.
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