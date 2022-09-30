Исламбек Куат вернулся к тренировкам в «Астане». В апреле игрок был переведен в молодежную команду

Пресс-служба «Астаны» сообщила, что полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вернулся к тренировкам в основном составе клуба.

Напомним, в апреле игрок решением экс-главного тренера Срджана Благоевича был отстранен от тренировок и переведен в молодежную команду.

Вероятная причина – конфликт с французским полузащитником Жереми Манзорро.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

На Алматинском марафоне погиб спортсмен. Это уже второй случай смерти на этих соревнованиях

Казахстан влетел Азербайджану в Лиге наций: Алип удалился в первом тайме, Каиров привез два гола, Марочкин забил в свои