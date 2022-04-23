Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Отсутствие Куата? Это внутренняя вещь, вопрос к клубу»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч седьмого тура Премьер-лиги против «Каспия» (4:0).

– Могу сказать, что до этого у нас был нелегкий период после матча в Уральске. Мы почувствовали давление, но я доволен тем, как команда отреагировала на это, не опустила руки, а наоборот добавила в энергии. И эта энергия должна быть на каждой игре.

Мы заслуженно обыграли очень хорошо организованную команду, которая идет в лидерах таблицы. И с этим фактом для нас этот выигрыш еще больше значим. Поздравляю всех с победой и желаю, чтобы мы продолжали также дальше.

– Где сейчас Абзал Бейсебеков, Абат Аймбетов и почему нет Исламбека Куата?

– Абзал получил травму в матче с «Акжайыком», у него проблема с мениском, его не будет две недели. Абат восстанавливается и уже скоро будет в общей группе. Что касается Куата – это вопрос к клубу, это внутренняя вещь.

– На позиции опорного полузащитника Аслан Дарабаев часто допускает ошибки, мало отбирает мячи. Вы не думаете, что он не подходит под «Астану» в оборонительном плане?

– Я не согласен с вами в этом плане. Он очень полезный игрок, я знаю, как он может играть. Может быть, вы знаете лучше какой процент успешных передач у Аслана, но я уверен, что больше 85 процентов.

Да, каждый игрок ошибается и он не является опорником, он больше атакующий полузащитник, но я выбор сделал на него, и он делает много работы для команды. Может быть вам этого не видно, но я это замечаю.

– Не думали улучшить игру при стандартных и навесах против таких команд, как «Акжайык»?

– Мы работаем в этом плане, стараемся и готовим стандартные положения. Да, я недоволен как мы решаем исход в этих ситуациях.

У нас были проблемы в прошлых играх с «Таразом» и «Акжайыком» и мы попробовали поменять нашу игру при угловых, будем работать дальше. Я согласен с вами, можно и нужно играть лучше в таких ситуациях.

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