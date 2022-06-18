Исламбек Куат: «Адиев сказал, что, дав повязку, хочет поддержать в текущей моей ситуации. Я обязан был отплатить за это доверие»

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат прокомментировал получение капитанской повязки и атмосферу в сборной Казахстана на матчах Лиги Наций.

— Меня подозвал главный тренер и сообщил, что рассчитывает на меня. Сказал, что, дав повязку, хочет поддержать в текущей моей ситуации. Я должен был…

Нет, обязан был отплатить за это доверие, постараться дать результат, чтобы не говорили, что, мол, Куат опять получит красную карточку, что я такой-сякой. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента федерации Адлета Барменкулова, который был с нами на всех выездных играх и главного тренера Магомеда Адиева.

— Тренер говорил, что текущий успех сборной связан во многом с атмосферой в раздевалке.

— Да, действительно, мы сплотились и играли не только за команду, но и за всю страну. Главный тренер сказал правильно, что если не будет коллектива, то у команды ничего не получится. Поэтому важна положительная атмосфера в раздевалке. В трудные моменты появились дополнительные силы, и мы сумели добиться желаемого результата.

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