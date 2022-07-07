Кекер заблокировал возвращение Исламбека Куата в «Кайрат»

Исламбек Куат мог вернуться в «Кайрат».

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По информации журналиста Айдына Кожахмета, руководство алматинского клуба рассматривало вариант с возвращением полузащитника, однако главный тренер Кирилл Кекер наложил вето на эту идею.

Весной 29-летний Куат был отстранен от тренировок основного состава «Астаны» и переведен в молодежную команду, выступающую в Первой лиге. Предположительно – из-за внутреннего конфликта с хавбеком Жереми Манзорро.

Куат выступал за «Кайрат» в 2014-2019 годах.

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