Сборная Азербайджана назвала состав на матч с Казахстаном

Сборная Азербайджана огласила список игроков на сентябрьские матчи Лиги наций против Словакии и Казахстана.

22 сентября азербайджанцы сыграют на выезде со Словакией, а 25 сентября примут сборную Казахстана.

В список вошли 26 футболистов:

Вратари: Салахат Агаев («Габала»), Эмиль Балаев («Сабаил»), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);

Защитники: Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев (все – «Карабах»), Гисмат Алыев («Зиря»), Джалал Гусейнов («Шамахы»), Амин Сейдиев («Сабах»), Ходжат Хагверди («Трактор», Иран), Антон Кривоцюк («Висла» Плоцк, Польша);

Полузащитники: Ричард Алмейда, Филип Озобич (оба – «Карабах»), Алексей Исаев, Эльвин Джамалов, Анатолий Нуриев (все – «Сабах»), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – «Нефтчи»), Озанджан Кекчю («Эйндховен», Нидерланды);

Нападающие: Рамиль Шейдаев, Муса Гурбанлы (оба – «Карабах»), Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария), Махир Эмрели («Динамо» Загреб, Хорватия), Рустам Ахмедзаде («Зиря»).

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