Магомед Адиев: «Беларусь и Азербайджан воспринимают нас как выскочек. И они сейчас будут делать все, чтобы это доказать»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о подготовке национальной команды в Лиге наций.

— Нам есть, к чему стремиться. У нас много шероховатостей в игре, и мы можем и должны прибавлять, потому что я настраиваюсь на две сложные игры. Во-первых, я понимаю ответственность к этим играм, но еще больше я понимаю, что Беларусь и Азербайджан — как ни крути, их высказывания до игр — они нас воспринимают как выскочек. И они сейчас будут делать все, чтобы это доказать.

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— Как сейчас проходит подготовка к оставшимся матчам? Смотрите за соперниками, игроками соперников?

— Конечно, я стараюсь некой информацией владеть — тот же «Карабах» посмотреть, потому что у них есть масса футболистов, которые против нас будут играть в Азербайджане. С Беларусью сейчас немного тяжелее, потому что они все разбросаны: нет какой-то группы футболистов, чтобы были в одном клубе собраны. И плюс санкции — выезды на нейтральных полях. Но мы все равно какой-то информацией владеем.

Я считаю, что на данном этапе я, в первую очередь, должен сам подготовиться: привести свои мысли, сознание, в рабочее русло. Если я буду работоспособен, если будут определенные идеи, то это автоматически пойдет дальше. У меня есть время, и я уже готовлю себя. Плюс, конечно, те кандидаты, которых я позову в сборную.

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