Сборная Казахстана гарантировала сохранение прописки в дивизионе C Лиги наций

Теги сборная Словакии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Беларуси по футболу сборная Азербайджана по футболу Лига наций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сборная Казахстана по футболу точно не вылетит в дивизион D по итогам этого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Набрав 10 очков после четырех игр из шести, команда Магомеда Адиева гарантировала, что не опустится в таблице ниже второго места.

Таблица группы C3 Лиги наций

  • Казахстан – 10 очков;
  • Словакия – 6 очков;
  • Азербайджан – 4 очка;
  • Беларусь – 2 очка.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные