Сборная Казахстана гарантировала сохранение прописки в дивизионе C Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу точно не вылетит в дивизион D по итогам этого розыгрыша Лиги наций УЕФА.
Набрав 10 очков после четырех игр из шести, команда Магомеда Адиева гарантировала, что не опустится в таблице ниже второго места.
Таблица группы C3 Лиги наций
- Казахстан – 10 очков;
- Словакия – 6 очков;
- Азербайджан – 4 очка;
- Беларусь – 2 очка.
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