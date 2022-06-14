Сборная Казахстана гарантировала сохранение прописки в дивизионе C Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу точно не вылетит в дивизион D по итогам этого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Набрав 10 очков после четырех игр из шести, команда Магомеда Адиева гарантировала, что не опустится в таблице ниже второго места.

Таблица группы C3 Лиги наций

Казахстан – 10 очков;

Словакия – 6 очков;

Азербайджан – 4 очка;

Беларусь – 2 очка.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди