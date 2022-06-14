Тренер сборной Азербайджана: «В Казахстане сезон продолжается, поэтому их лидерство не должно никого удивлять»

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи объяснил успехи Казахстана в Лиге наций.

– В Казахстане сезон продолжается, поэтому их лидерство не должно никого удивлять. В других лигах Европы сезон завершен, и это отражается на поле. Несмотря на это, мы против Казахстана сыграли хорошо, но не смогли использовать свои моменты, за что и поплатились.

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Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди