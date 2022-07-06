Белорусский судья Жук: «Раньше не испытывали проблем в матчах с Азербайджаном, Казахстаном. Сейчас же мы приблизительно на одном уровне с ними»

Теги сборная Литвы по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Беларуси по футболу сборная Азербайджана по футболу Лига наций УЕФА Вадим Жук судья Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Советский и белорусский футбольный судья Вадим Жук высказался об уровне сборной Беларуси по футболу.

— Честно говоря, разочарован в ней. Столько поражений, нет яркой игры, нет ярких личностей. Когда смотрю матчи сборной, ничего, кроме разочарования, не испытываю. Раньше, когда Бернд Штанге тренировал, мы знали свой уровень, были даже на 36-м месте в рейтинге, а сейчас приблизились к концу первой сотни.

Что это такое? Раньше не испытывали проблем в матчах с Литвой, Азербайджаном, Казахстаном. Сейчас же мы приблизительно на одном уровне с этими коллективами. Мы реально очень сильно скатились. В первую очередь потому, что нет личностей в сборной. 

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«В Оренбурге» подделали мою подпись и пытались расторгнуть контракт». Рикарду Алвеш об уходе из «Оренбурга», Бердыеве и перестроении «Кайрата»

Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные