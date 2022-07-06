Белорусский судья Жук: «Раньше не испытывали проблем в матчах с Азербайджаном, Казахстаном. Сейчас же мы приблизительно на одном уровне с ними»

Советский и белорусский футбольный судья Вадим Жук высказался об уровне сборной Беларуси по футболу.

— Честно говоря, разочарован в ней. Столько поражений, нет яркой игры, нет ярких личностей. Когда смотрю матчи сборной, ничего, кроме разочарования, не испытываю. Раньше, когда Бернд Штанге тренировал, мы знали свой уровень, были даже на 36-м месте в рейтинге, а сейчас приблизились к концу первой сотни.

Что это такое? Раньше не испытывали проблем в матчах с Литвой, Азербайджаном, Казахстаном. Сейчас же мы приблизительно на одном уровне с этими коллективами. Мы реально очень сильно скатились. В первую очередь потому, что нет личностей в сборной.

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