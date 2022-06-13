Казахстан лидирует в группе Лиги наций после четырех туров

Сборная Казахстана по футболу обыграла Словакию (2:1) в четвертом туре в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Таким образом казахстанцы сохранили первое место в группе, набрав 10 очков.

В параллельном матче сборная Азербайджана принимает Беларусь.

Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 22 сентября июня дома против Беларуси. Завершится групповой этап Лиги наций выездной игрой с Азербайджаном.

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