Экс-боец UFC Кунченко о бое Чимаев – Рахмонов: «Гораздо интереснее, чем бой Хамзата и Диаса»

Бывший боец UFC Алексей Кунченко в интервью поделился мнением о поединке Хамзата Чимаева и Нейта Диаса, который возглавит турнир 279 в ночь на 11 сентября:

«Спортивный интерес? Он есть к каждому бою. И эта встреча привлечет аудиторию. Акцент поставлен на Чимаева. Его раскручивают, поэтому ему дают таких бойцов как Диас.

Хамзата постепенно и грамотно прокачивают, пока он приносит деньги. На таких соперниках можно сделать себе имя. В плане бизнеса – все нормально.

Гораздо интереснее было бы посмотреть на Чимаева с Шавкатом Рахмоновым, потому что они оба находятся на пике. Рахмонов идет на серии досрочных побед. Нынешний бой Чимаева посмотреть можно, но все уже понимают, что будет. Если встреча растянется до пяти раундов, Диас еще может что-то предложить за счет своей выносливости, если он ответственно подготовится. Чимаев на пике, поэтому он выиграет, заработает популярность и приблизится к поясу».

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