Томпсон не хочет боя с Рахмоновым: «Этот бой не имеет смысла»

Американский боец Стивен Томпсон не хочет драться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым:

– Я вообще не заинтересован в этом бое. UFC давали мне двух грэпплеров подряд, какой мне смысл драться третий бой подряд с крупным грэпплером? Дайте мне больше времени поработать над моими навыками, особенно в борьбе. Этот бой не имеет смысла, и фаны его не хотят. Они говорят: «Дайте ему ударника». Этот бой на данном этапе не интересует меня. Мишель Перейра будет отличным вариантом, вот что меня интересует. И два последних раза, когда я дрался с ударниками – это были Бои вечера».

Шавкат вызвал Томпсона сразу после своей победы над Нилом Магни. При этом американские СМИ сообщили, что бой уже в разработке.

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