Повторит ли Рыбакина триумф Бублика? Что думают Olimpbet

Проверка казахстанских топ-теннисистов на турнирах в Германии продолжается. Александр Бублик накануне вырвал победу у Янника Синнера и сегодня должен пройти менее грозного соперника. Но что сможет показать Рыбакина против первой ракетки мира?

Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан). 20 июня, 19:00 (время Астаны)

Сильнейшая теннисистка Казахстана против сильнейшей теннисистки мира. Елена Рыбакина и Арина Соболенко сыграют в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине. Эксперты Olimpbet ожидаемо считают фавориткой представительницу Беларуси. Но так ли все просто?

В какой форме Соболенко после проигрыша?

Соболенко начала травяной сезон, приехав в Берлин после неудачи на «Ролан Гаррос», где она проиграла в финале второй ракетке мира Коко Гауфф. Тогда на пресс-конференции Арина громко заявила, что американка выиграла не потому, что была сильнее, а потому что она сама много ошибалась.

После Парижа белоруска отдыхала почти две недели. И пока сложно сказать, насколько мощная работа над ошибками была проведена.

В стартовом матче в Германии Соболенко победила малоизвестную швейцарку Ребеку Машарову из второй сотни рейтинга. И если первый сет она забрала легко, то второй смогла выиграть только на тай-брейке (6:2, 7:6 (8:6).

Реабилитируется ли Рыбакина после Лондона?

Рыбакина, которая сейчас является 11-й ракеткой мира, завершила грунтовый сезон, не сумев оформить выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», проиграв Иге Свентек (№5 WTA). После 10-дневного отдыха она начала серию травяных турниров в Лондоне, где уступила в четвертьфинале.

В Берлине Елена, в отличие от Соболенко, стартовала с первого круга, пройдя менее рейтинговых Эшлин Крюгер (3:6, 6:7 (3:7) и Катерину Синякову (6:4, 7:6 (7:5).

Что возьмет верх: агрессивность или хладнокровие?

Соболенко и Рыбакина играют в разный теннис. Арина действует на корте агрессивно, скорость ее подачи может достигать 200 километров в час. Но часто совершает невынужденные ошибки.

Елена же очень хладнокровна. У нее мощные удары, которые она может резать очень глубоко. Но при этом казахстанка способна терять очки на своей подаче.

Аналитики Olimpbet ожидают интересный матч, в котором сойдутся разные по стилю теннисистки. Скорее всего, будет сыграно более 23-х геймов.

Александр Бублик (Казахстан) – Томаш Махач (Чехия). 20 июня, 19:00

Выбив Янника Синнера, Александр Бублик (№45 АТР) попал в число фаворитов турнира АТР-500 в немецком Халле. В матче за выход в полуфинал эксперты Olimpbet отдают казахстанцу однозначное предпочтение.

Бублик способен повторить успех 2023 года

Перестроившись с грунтового сезона на травяной, Бублик стартовал в Германии, уверенно обыграв топ-40 Александра Мюллера (6:4, 6:4). А затем взял реванш за поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос», победив в Халле действующего чемпиона и сильнейшего теннисиста мира Синнера (3:6, 6:3, 6:4).

Казахстанец и сам выигрывал этот турнир 2023 года и имеет все шансы повторить успех. Бублик умеет давить на оппонентов психологически, сильно подает и хорошо чувствует траву.

Крепкий Махач или разминка для Бублика?

Махач в Халле прошел Йеспера Де Йонга (7:5, 3:6, 6:3) и Фабиана Марожана (6:2, 6:3). Это его первый турнир в сезоне на траве. До этого он вылетел на «Ролан Гаррос» в первом же круге.

Чех занимает 23-е место в рейтинге АТР, считаясь крепким середнячком. Но, в отличие от Бублика, он редко феерит на кортах и имеет мало опыта игра с топовыми соперниками, хотя и может держать высокий темп игры.

Учитывая, что Бублик находится в прекрасной физической и психологической форме, а также играет на удобном покрытии, аналитики Olimpbet склоняются к тому, что он выиграет в двух сетах, не отдав Махачу ни одной партии.