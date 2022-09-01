Шавкат Рахмонов нашел новую «жертву» в UFC

Боец UFC Мишель Перейра опубликовал пост в соцсетях, в котором задался вопросом, почему ему до сих пор не назначат бой с другим топом дивизиона – Стивеном Томпсоном.

На публикацию отреагировал казахстанец Шавкат Рахмонов: «Я доступен».

На данный момент Шавкат занимает 11 место в рейтинге полусредневесов UFC, Перейра идет на 15 строчке.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Гол сезона в КПЛ? Жиан Мартинс из «Кызыл-Жара» забил «Турану» с центра поля

Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах