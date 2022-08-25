Томпсон о Рахмонове: «Его удары, борьба, джиу-джитсу достаточно хороши, чтобы стать чемпионом»

Американец Стивен Томпсон, который является потенциальным соперником Шавката Рахмонова по бою в UFC, поделился впечатлением о казахстанце:

«Он непобедим, у него отличный удар. Мы видели, что Гилберт Бернс вроде как заставил Хамзата (Чимаева) выглядеть смертным, вы знаете. Гилберт почти прикончил его. Но Шавкат – другое дело, его удары очень хороши, его джиу-джитсу очень хорош. Он контролировал Нила Магни в последнем бою, буквально девять с половиной минут боя, прежде чем прикончил его. Так что, я думаю, что у него это точно есть.

Думаю, что его удары достаточно хороши, его борьба достаточно хороша, и его джиу-джитсу достаточно хорош, чтобы стать чемпионом».

По информации американских СМИ, бой Рахмонов – Томпсон находится в разработке на декабрь 2022 года. При этом официального подтверждения от UFC пока нет.

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