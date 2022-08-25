Экс-чемпион Bellator оценил перспективы Рахмонова: «Что-то внятное можно говорить после боя с топом»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков сравнил двух проспектов UFC – Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова.

«У Рахмонова хороший уровень, но говорить об этом что-то внятное можно после боя с топовым соперником. Чимаев победил бойца из топ-3, и уже можно говорить, что и Хамзат – реальный топ. У Рахмонова пока не было суперсерьезных соперников. Сейчас в разработке бой со Стивеном Томпсоном.

Если он состоится, можно будет уверенно о чем-то говорить. В любом случае, Рахмонов – сильный представитель Казахстана в UFC. Рахмонов лучше бьет, Чимаев лучше борется. Если их бой состоится, то будет противостояние тактики и стилей».

Бой Рахмонов – Томпсон находится в разработке, однако пока официального анонса со стороны UFC не было.

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