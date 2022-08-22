Шина о победе над «Ордабасы»: «Мы до конца будем бороться за достижение нашей цели»

Нападающий «Актобе» Рожерио Шина прокомментировал прошедший матч против «Ордабасы» (3:1).

– Это была неделя напряженной для меня. И я знал, что сегодня будет очень важный день, как для чемпионата, так и для «»Актобе». Ведь сегодня мы отмечали день рождения клуба. Эта была командная победа. Мы следовали установке тренера.

Мой дубль? Я очень рад забить два гола с помощью команды, как всегда и говорил. Но самое главное, мы заработали три очка. Теперь пришло время сосредоточиться на следующем матче, поскольку впереди у нас много сложных игр. Мы до конца будем бороться за достижение нашей цели и продолжать в таком же темпе.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Усик после победы над Джошуа обратился к казахстанцам: «Алга Казахстан!»

Хабиб о столице Казахстана: «Нур-Султан сильно изменился за пять-шесть лет»