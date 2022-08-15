Матч «Актобе» – «Ордабасы» перенесен на 21 августа

Матч 13-го тура КПЛ между «Актобе» и «Ордабасы» был перенесен и состоится 21 августа.

На матче планируется празднование 55-летнего юбилея команды из Западного Казахстана.

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