Горовенко официально покинул «Атырау»

Константин Горовенко покинул пост главного тренера «Атырау». Об этом сообщила пресс-службу клуба.

Горовенко возглавил «Атырау» в декабре прошлого года. Под его руководством нефтяники провели 15 матчей в чемпионате и заработали 21 очко.

Ранее специалист работал в карагандинском «Шахтере» и «Жетысу».

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