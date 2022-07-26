«Атырау» объявил об уходе Парагульгова

Магомед Парагульгов покинул «Атырау».

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Парагульгов присоединился к команде в феврале текущего года, его статистика здесь.

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