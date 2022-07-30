Горовенко о победе над «Ордабасы»: «После домашнего поражения 1:4 очень важно было почувствовать, что мы чего-то стоим»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч 4-го тура Кубка Казахстана против «Ордабасы» (2:1).

– После домашнего поражения – 1:4, очень важно было вернуться в игру. Именно почувствовать, что мы спортсмены и чего-то стоим. Даже не важен был результат, самое главное надо было, чтобы футболисты боролись. Очень плотно поработали эту неделю, подготовились психологически. Ребята вышли и бились до конца.

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