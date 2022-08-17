Директор «Атырау» Апсалямов уволил весь тренерский штаб клуба («СпортРадар»)

Теги Атырау Sports.ru - Казахстан Константин Горовенко Спорт Казахстана

Директор «Атырау» Алишер Апсалямов уволил весь тренерский штаб Константина Горовенко. Об этом сообщил телеграм-канал «СпортРадар».

«Несогласные с этим решением болельщики клуба намерены отстаивать тренера. Сейчас они собираются около стадиона «Мунайшы», чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Противостояние выходит на новый уровень», – говорится в тексте.

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