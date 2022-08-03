«Атырау» подпишет 18-летнего таджикистанца Тоирова (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что «Атырау» подпишет 18-летнего вингера из Таджикистана Хусрава Тоирова.

Он признавался лучшим игроком Кубка Развития в 2021 году.

Тоиров присоединится к казахстанской команде, будучи свободным агентом.

Его предыдущим клубом было «Динамо» из Душанбе.

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