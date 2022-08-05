Казахстанец Жусупов узнал соперника по турниру в лиге Хабиба

Лига Хабиба Нурмагомедова Eagle FC проведет турнир в Нур-Султане 21 августа. Одним из тех, кто выступит на турнире станет представитель столичной команды «Тобет Топ Тим» Сабит Жусупов (11-3).

Для Сабита этот бой станет четвертым в лиге, при этом два последних он выиграл. Жусупов нокаутировал бразильца Ридельчи Лима Диаса и победил решением Нурбека Абдукапарова.

Соперником на турнире в Казахстане станет представитель Таджикистана Умиджон Мусаев (14-7).

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