Лига Хабиба проведет турнир в Нур-Султане

Лига Eagle FC проведет турнир в Нур-Султане 21 августа.

Главным боем вечера станет титульное противостояние непобежденного Дияра Нургожая и Константина Андрейцева. На кону вакантный пояс в полутяжелом весе.

Владельцем лиги является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе