Боец из лиги Хабиба бросил вызов Нургожаю. Казахстанец ответил

Российский боец лиги Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, Константин Андрейцев (18-14) в своих социальных сетях обратился к непобежденному бойцу из Казахстана, претенденту на пояс лиги в тяжелом весе Дияру Нургожаю (7-0):

«После боя в Актау я заряжен и готов еще раз выступить в Казахстане! Слышал, что лига не может найти соперника для Дияра Нургожая. Я готов дать ему бой на коротком уведомлении, если на кону будет стоять пояс и, если он, конечно, не струсит принять мой вызов!»

Дияр ответил:

«Увидел пост Константина Андрейцева. Мы казахи – народ воинственный, и трусости нам не дано! Тренируйся усерднее и главное не соскочи с боя, а за слова придется отвечать в клетке».

Нургожай должен был драться за пояс ранее со Степаном Горшечниковым, но россиянин из-за травмы снялся с боя, в итоге поединок потерял статус титульного. Андрейцев же свои два последних боя провел с представителями Казахстана. Константин проиграл нокаутом Акбару Таирову в феврале 2021 года, а затем в июле на турнире в Актау выиграл решением у Захара Рябова.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Астану» откатили на десять лет назад. Теперь это не большой клуб». Рукавина о поражении «Ракуву», несерьезных людях в руководстве и своих планах

Самые громкие камбэки казахстанских клубов в Европе: вынос «Хайдука» в Костанае, триллер «Астаны» и ХИК-а и обидное поражение молдаван в Актобе