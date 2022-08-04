Непобежденный боец Эрдоган раскритиковал казахстанца Нургожая: «Вдруг стал смелым»

Российский непобежденный боец Шамиль Эрдоган (8-0) обратился к казахстанцу Дияру Нургожаю(7-0):

«Нургожай вдруг стал смелым и принял вызов от бойца с рекордом 17-114. Когда тебе предлагали бой со мной, куда делась смелость? Я вас обоих съем, как булок», – приводит слова бойцов Eagle FC.

Напомним, что на турнире лиги в Нур-Султане 21 августа, Нургожай проведет бой против Константина Андрейцева за вакантный титул чемпиона Eagle FC.

В свою очередь Эрдоган должен был подраться с Андрейцевым на июльском турнире в Актау, однако снялся с боя.

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