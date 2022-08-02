Жеребьевка раунда плей-офф ЛК. «Тобол» и «Кызыл-Жар» узнали своих будущих соперников

Теги Юргорден Слован Братислава Олимпиакос АПОЭЛ Зриньски Тобол Кызыл-Жар Шепши Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

В случае прохода «Тобола» в следующий раунд, костанайцы встретятся с победителем пары «Олимпиакос»«Слован». Если «Кызыл-Жар» пройдет АПОЭЛ, сыграет с победителем пары «Шепши»«Юргорден». Матчи пройдут 18 и 25 августа.

Напомним, «Тобол» в 3-м раунде предстоит сыграть со «Зриньски», а «Кызыл-Жару» – с АПОЭЛом

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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