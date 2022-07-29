Тренер «Осиека» Бьелица о вылете от «Кызыл-Жара»: «Можно придумать сто алиби, но на такое поражение алиби нет»

Главный тренер «Осиека» Ненад Бьелица прокомментировал поражение в ответном матче 2-го раунда Лиги конференций от «Кызыл-Жара» (0:2).

– Команда была не на высоте, даже ни на пяти процентах от уровня болельщиков, которые болели за нас до 90-й минуты. Мы им ничего не дали на поле. Первый тайм получился плотным, было несколько хороших ударов, а мы ничего не дали сделать сопернику. После их гола в наши ряды закралась нервозность, мы больше не могли совмещать два паса, и в конце мы рисковали всем, но нам не удалось забить гол, который привел бы нас к овертайму.

В чем была проблема? Трудно сказать, можно придумать сто алиби, но на такое поражение алиби нет. Я беру на себя полную ответственность за него, команда просто не выглядела хорошо для меня, особенно во втором тайме. После гола соперника мы потеряли себя на поле, у нас уже не было организации ни вперед, ни назад. Когда дело доходит до этого, тренер берет на себя самую большую ответственность.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Астану» откатили на десять лет назад. Теперь это не большой клуб». Рукавина о поражении «Ракуву», несерьезных людях в руководстве и своих планах

Самые громкие камбэки казахстанских клубов в Европе: вынос «Хайдука» в Костанае, триллер «Астаны» и ХИК-а и обидное поражение молдаван в Актобе