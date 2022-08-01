Тагыберген о предстоящем матче Лиги конференций: «Понимаем, что против «Зриньски» будет очень тяжело играть»

Капитан «Тобола» Асхат Тагыберген поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда Лиги конференций против «Зриньски».

– «Зриньски» из Мостара является одним из лучших и самых успешных футбольных клубов Боснии и Герцеговины. Клуб шикарно провел минувший сезон в своем чемпионате. Да, мы понимаем, против них будет очень тяжело играть, у них очень хорошие игроки. Они играют в агрессивный футбол и любят прессинговать с самого начала.

Но нас больше интересует наша игра и наши успехи. Мы должны быть готовы на 100%. Только так мы сможем победить.

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