ПФЛК перенесла матч «Кызыл-Жар СК» – «Акжайык» из Петропавловска в Нур-Султан

ПФЛК перенесла матч 4-го тура группового этапа Кубка Казахстана «Кызыл-Жар» – «Акжкайык» из Петропавловска в Нур-Султан. Игра пройдет 31 июля в 15:00 на «Астана Арене».

«Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба «Кызыл-Жар», связанное с тяжелой логистикой после матча квалификации Лиги Конференций UEFA, и получив соответствующее согласие футбольного клуба «Акжайык», приняла решение о переносе матча IV тура OLIMPBET-Кубка Казахстана «Кызыл-Жар СК» – «Акжайык» из Петропавловска в Нур-Султан», – заявила лига.

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