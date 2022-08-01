Хамитжанов о разгроме «Астаны» от «Ракува»: «Уважающий себя главный тренер после таких унизительных поражений должен подавать в отставку»

Бывший президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал итоги выступления казахстанских клубов во втором раунде Лиги конференций.

– В Лиге конференций мы потеряли сразу двух «бойцов» – «Кайрат» и «Астану». А вот «Кызыл-Жар» идет дальше. Стали эти результаты неожиданными?

– Абсолютно невероятный результат показали петропавловцы и тут, безусловно, следует отдать должное Али Алиеву. Али показал себя отличным мотиватором и сумел настроить ребят на победу в противостоянии с соперником, который превосходит наш клуб по всем показателям. У хорватов много футболистов с еврокубковым опытом, «Осиек» играет в чемпионате, превосходящим КПЛ, да и сами игроки этого клуба по своем уровню выше наших ребят. Но это тот случай, когда порядок бьет класс. Отдавая должное футболистам «Кызыл-Жара», не могу не отметить, что эта победа – тренерская. Пользуясь случаем, поздравляю Али Ханалиевича, моего хорошего товарища, с этим успехом. Он сегодня – большой молодец!

«Кайрат», к огромному сожалению, превратился в заурядную, посредственную, серую команду. И два бесцветных поражения от более чем скромного клуба – лишнее тому свидетельство. Да, поражения алматинцев стали для меня неожиданными.

Но видеть такую «Астану» мне было особенно больно. И что странно, это то, что главный тренер команды не признает своих ошибок, публично заявляя, что в клубе нет кризиса. То, что произошло по сумме двух встреч с «Ракувом» – это даже не кризис, это коллапс, настоящая катастрофа. Стыдно, что флагман нашего футбол, гордость и честь казахстанского футбола превратилась во всеобщее посмешище. У клуба есть квалифицированные футболисты, но нет команды, нет тренера. Причем клуб не учится на ошибках – а это уже диагноз. Вспомните матчи с финским КуПСом в прошлом году, «Динамо-Брест» и «Будучностью» в позапрошлом году. То, как главный тренер «Астаны» вознес «Ракув» после поражений – это лишь неудачная попытка оправдаться. «Ракув» – неплохая, но вполне проходимая команда. Уважающий себя главный тренер после таких унизительных и безвольных поражений, безусловно, должен подавать в отставку.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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