АПОЭЛ – «Кызыл-Жар»: где смотреть матч Лиги конференций в Казахстане

Петропавловский «Кызыл-Жар» сыграет с кипрским АПОЭЛом в 3-м раунде квалификации Лиги конференций. Первая игра состоится 4 августа в Никосии на стадионе «ГСП». В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Начало встречи – в 23:00 по времени Нур-Султана.

Ответный матч пройдет 11 августа в Нур-Султане.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе