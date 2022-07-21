Тошич о матче с «Линкольном»: «Учитывая, что первый матч играем дома, все будет зависеть от нас»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Линкольна».

– Мы уже знаем все, что касается соперника. Учитывая, что первый матч играем дома, мне кажется, все будет зависеть от нас. Конечно, наша задача – пройти дальше. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы мы добились этого. У меня нет никаких сомнений, что будет так.

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