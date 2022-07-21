2-й раунд Лиги конференций. «Астана» в гостях сыграет с «Ракувом», «Кызыл-Жар» встретится с «Осиеком», «Тобол» примет «Линкольн», «Кайрат» – «Кишварда»

Теги Осиек Кайрат Тобол Астана Линкольн Гибралтар Кызыл-Жар Ракув Кишварда Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

Сегодня пройдут первые матчи 2-го раунда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанских клубов. Все игры в прямом эфире покажут Qazsport и Qazaqstan.

«Кызыл-Жар» примет хорватский «Осиек» на «Астана Арене» (18:00).

Кызыл-Жар Казахстан – Осиек Хорватия
Дата проведения
21 июля, 15.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

«Тобол» встретится с гибралтарским «Линкольном» (20:00).

Тобол Казахстан – Линкольн Гибралтар
Дата проведения
21 июля, 17.00, «Орталык Костанай»
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«Кайрат» дома сыграет против венгерской «Кишварды» (20:00).

Кайрат Казахстан – Кишварда Венгрия
Дата проведения
21 июля, 17.00, «Орталык Алматы»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

«Астана» на выезде сыграет с польским «Ракувом» (01:00).

Ракув Польша – Астана Казахстан
Дата проведения
21 июля, 22.00, «Stadion Raków»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Указано время Нур-Султана.

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