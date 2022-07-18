Милошевич о критике: «Когда вижу негативные комментарии, это положительно влияет на меня»

Вратарь «Астаны» Марко Милошевич ответил на критику болельщиков в свой адрес.

– Тебя часто критикуют болельщики клуба. Что хотел бы им сказать?

– К счастью, может быть и к сожалению, я стараюсь читать как можно меньше комментариев и вещей, которые исходят не от профессиональных людей. Когда вижу негативные комментарии, то это положительно влияет на меня и дает мотивацию стать еще лучше.

– Заруцкий – сильный конкурент? Какие у вас отношения?

– Он отличный вратарь, у нас нормальные отношения.

– Сам как думаешь, на сколько процентов своих возможностей ты показываешь сейчас свою игру?

– Всегда можно стать лучше и всегда нужно совершенствоваться. На каждой тренировке и матче я делаю все возможное, чтобы стать еще лучше.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой