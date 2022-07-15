Габышев переходит в «Астану» из «Шахтера» (Metaratings)

Портал Metaratings сообщил, что защитник карагандинского «Шахтера» и сборной Казахстана по футболу Михаил Габышев перейдет в «Астану».
Сообщается, что стороны уже обговорили детали контракта.
Статистика 32-летнего Габышева здесь.
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