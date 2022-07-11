Тренеры «Астаны» проходят курсы по повышению квалификации от университета Лейпцига

Эксперты университета Лейпцига проводят международные курсы по повышению квалификации для тренеров футбольного центра «Астаны» в Нур-Султане.

Университет Лейпцига – второй по старшинству университет на территории Германии, он входит в Утрехтскую сеть – ассоциацию университетов Европы.

Курсы посвящены инновационным подходам в подготовке футбольных тренеров, перед слушателями выступают немецкие специалисты Марко Курт и Франк Энгель.

Тренинги будут проходить с 11 по 16 июля в Нур-Султане, клуб приглашает всех желающих принять участие.

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