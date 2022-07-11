Тренеры «Астаны» проходят курсы по повышению квалификации от университета Лейпцига

Эксперты университета Лейпцига проводят международные курсы по повышению квалификации для тренеров футбольного центра «Астаны» в Нур-Султане.
Университет Лейпцига – второй по старшинству университет на территории Германии, он входит в Утрехтскую сеть – ассоциацию университетов Европы.
Курсы посвящены инновационным подходам в подготовке футбольных тренеров, перед слушателями выступают немецкие специалисты Марко Курт и Франк Энгель.
Тренинги будут проходить с 11 по 16 июля в Нур-Султане, клуб приглашает всех желающих принять участие.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?
😍 Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе
Комментарии