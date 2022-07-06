Лучший легионер ФНЛ Фамейе: «Когда сказал, что хочу в Россию, агент назвал меня безумным, ведь мог сыграть против «МЮ» за «Астану»

Форвард «Рубина», футболист сборной Ганы Джоэл Фамейе рассказал, что в 2019 году мог оказаться в Казахстане.

«В Беларуси я много следил за российской лигой, и мне она нравилась. У меня были предложения из «Кайрата» и «Астаны», а астанинцы тогда играли против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Когда я сказал агенту, что хочу в Россию, он назвал меня безумным, так как на другой чаше весов была возможность игры против «МЮ». Я решил, что если мне и суждено играть в таких матчах, я обязательно выйду на этот уровень и в России. Я перешел в «Оренбург» и провел несколько отличных лет», – сказал игрок, в минувшем сезоне ставший лучшим легионером ФНЛ в составе «Оренбурга».

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